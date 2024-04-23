وفاة السيناريست تامر عبدالحميد مؤلف"القبطان عزوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفى السيناريست تامر عبد الحميد، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

أحمد السعودي "شقيق السيناريست الراحل"، أعلن عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب ،:إنا لله وإنا إليه راجعون..تامر أخويا وحبيبي توفاه الله اليوم، دعائكم له بالمغفرة والرحمة".

السيناريست الراحل تامر عبد الحميبد، كان يخضع للعلاج في العناية المركزة ،في إحدى المستشفيات.

يذكر ان السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه، فيلم "عفريت ترانزيت"، الذي قام ببطولته النجم بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، و " مسلسل "القبطان عزوز"، بطولة النجم سامح حسين.

وشارك الراحل، في كتابة مسلسلات عديدة، منها ظل الرئيس، و شهادة ميلاد، و سيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، و الباب في الباب، و عالم سمسم، وبكار.