أول تعليق من أحمد حلمي بعد إعلان مشاركته في مؤتمر "إعلام صديق للطفولة" بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علق الفنان أحمد حلمي على مشاركته في مؤتمر "إعلام صديق للطفولة"، والذي سيقام في إمارة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب حلمي على حسابه الرسمي بموقع "X": "سأتشرف بالمشاركة في مؤتمر "إعلام صديق للطفولة " في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم الإمارات - حفظها الله، وتنظيم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع أربع منظمات دولية، بهدف إكساب الإعلاميين خلفية معرفية حول حقوق الأطفال وقضاياهم الملحة وتمكين مهاراتهم من تفعيل وسائل الإعلام لحماية حقوقهم، لرفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع وصانعي القرار بقضايا الطفولة وحق حمايتهم".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح "أبو بكر الشدي" بموسم الرياض.

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