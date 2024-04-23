"بشعر قصير" جومانا مراد تخطف الأنظار والجمهور يغازله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "مراد" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بشعر قصير، وعلقت: "حلو التغير".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "حلوة قوي، أنتي اللي حلوة مش التغير، قمر الزمان لايق عليكي الشعر القصير، حلاوتها ياناس".

وشاركت الفنانة جومانا مراد في رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" أمام يحيى الفخراني للمخرج مجدي أبو عميرة.

اقرأ أيضا:

وفاة السيناريست تامر عبدالحميد مؤلف"القبطان عزوز"

صور.. لقاء سويدان برفقة سهير رمزي وهدى رمزي