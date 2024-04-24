لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند محرك البحث جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد "تريند" محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إلغاء متابعة طليقها أحمد فهمي على موقع "إنستجرام".

وانفصلت الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي، في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات.

وأعلنت هنا خبر الانفصال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

من ناحية أخرى يعرض للفنانة هنا الزاهد في دور العرض السينمائي فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف جورج عزمي وشريف نجيب، وبطولة، هشام ماجد، والطفل جان رامز، بيومي فؤاد، محمد ثروت.

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