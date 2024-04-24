مهرجان أفلام السعودية يعرض "“مصنوع للجمال… يستخدم للقبح”

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد الفيلم البحريني القصير مصنوع للجمال… يستخدم للقبح للمخرج جعفر محمد البقالي عرضه العالمي الأول في الدورة العاشرة بمهرجان أفلام السعودية (2-9 مايو وهو أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.



العرض العالمي الأول لفيلم مصنوع للجمال يستخدم للقبح بمهرجان أفلام السعودية



الفيلم من إخراج ومونتاج جعفر محمد البقالي، ويشاركه في التأليف والإنتاج حسين جعفر حبيب، وبطولة مبارك خميس زايد وإيدما يوسف شاهين، ومدير تصوير زهيب لطيف، وموسيقى فهد السيار. وتدور قصته حول لقاء جندي لأول مرة بابنته في مقصورته، بعد أن تم سجنه لمدة 28 عامًا في المنفى، وهو على وشك الانتحار.



الجوائز السينمائية



جعفر محمد البقالي هو كاتب ومخرج سينمائي بحريني حائز على العديد من الجوائز السينمائية في البحرين وتونس وهولاندا والهند والعراق والأمارات عن فيلم الحاكم الذي تم انتاجه عام 2020.



شارك في العديد من الأفلام بأدوار مختلفة منذ أن بدأ في هذا المجال بعمر 16 سنة عام 2013 حيث عمل كـ VFX ومونتير وتصميم انتاج في أعمال داخل البحرين وخارج البحرين، ولكنه وجد شغفه في مهنة الإخراج والكتابة.