شاهد بدرية طلبة توزع حلوى زرقاء في حفل زفاف ابنتها لمنع الحسد.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وسط أجواء عائلية، احتفلت الفنانة بدرية طلبة بـ زفاف ابنتها سلمى، والذي يقام مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ووزعت بدرية طلبة "حلوى" زرقاء أثناء حفل زفاف ابنتها لمنع الحسد.

كما احتفلت بدرية طلبة بعقد قران ابنتها سلمى وسط حضور من الأقارب والأصدقاء ونجوم الفن.

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في فيلم "الملكة"، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

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