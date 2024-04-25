30 صورة وفيديو من حفل زفاف سلمى ابنة بدرية طلبة بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، مساء اليوم الأربعاء، بـ زفاف ابنتها سلمى، في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة على النيل، بحضور العائلة وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

حضر حفل الزفاف نخبة من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة سوسن بدر، الفنانة ميرهان حسين، المُطرب دياب، الفنان حسني شتا، الفنان تامر شلتوت، والإعلامية بوسي شلبي، وأحيت حفل الزفاف الراقصة دينا.

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في فيلم "الملكة"، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

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