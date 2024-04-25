بالزغاريد والدموع.. بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها مع الفنانين

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة “بدرية طلبة” بزفاف إبنتها الصغرى سلمى وسط أجواء عائلية ممزوجة بالفرح والدموع، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، نشرت عبر السوشيال ميديا لقطات من الحفل.

بدرية طلبة تحتفل بزواج ابنتها:

شاركت الفنانة “بدرية طلبة” ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها فى غرفتها، حيث ظهرت بأحدى الفيديوها وهى تطلق الزغاريد وباكية من الفرحة وتحتضن ابنتها بحرارة فى هذه المناسبة السعيدة.

تألقت ابنتها “سلمى” بفستان زفافها الأبيض البسيط، فيما أطلّت الفنانة “بدرية طلبة” بفستان أخضر فاتح، حيث التقطت عدداً من الصور التذكارية مع صديقاتها.

حرص عدد كبير من نجوم الفن مشاركتها الاحتفال، ظهر في الصورحسني شتا وسوسن بدر ومنال سلامة وميرهان حسين ومقدمة البرامج مريم أمين وأسما إبراهيم والمؤثرة شفيقة والراقصة الاستعراضية دينا، شاركا بالغناء بوسى وهيثم شاكر.

يشار إلى أن بدرية طلبة غابت عن دراما رمضان 2024 ولم تشارك في عمل جديد.

وكان آخر أعمال بدرية طلبة فيلم "الملكة"، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرون من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.

كما شاركت فى فيلم "عادل مش عادل"بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة، أحمد بجه، والمطربة نوال، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتدور قصة فيلم "عادل مش عادل" في إطار كوميدي، حول "عادل الأمين" الذى يجسده أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية "غادة" التي تجسدها الفنانة شيري عادل، التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.



