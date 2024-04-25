الزعيم الصغنن وصل..محمد إمام يُرزق بطفله الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان “محمد إمام” فرحته بخبر قدوم طفله الثالث مع المتابعين،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

محمد إمام يُرزق بطفله الثالث:

نشر الفنان “محمد إمام” صورة له فى المستشفى ، بجانب وحدة الأطفال الحديثي الولادة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، وعلق قائلاً:"وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ".

ثم تابع كاتباً "الحمد لله رب العالمين.. عمر محمد إمام وصل بالسلامة.. الزعيم الصغنن.. الله إحفظه و بارك لنا في جميع أطفالنا يارب".

و تفاعل الجمهو ربالاعجاب حيث علق الكثيرين مباركين له،: "ما شاء الله ربنا يبارك فيكم ويحفظكم بحفظه ورعايته"، "ربنا يكرمك وتفرح بيه ويكبر وتشوفه عريس"، "يتربى بعزكم.. جعله الله من الذرية الصالحة"، "أحسنت اختيار الأسم ربنا يجعله إبن بار وصالح"، "ربنا يباركلك فيه يارب وألف مبروك".

و علقت الفنانة هاجر أحمد "ما شاء الله اللهم بارك.. ربنا يجعله سند و ضهر ليكوا و لأخواته.. اللهم آمين"، و كان تعليق بدرية طلبة "تبارك الله يتربى في عزك"، أما منة فضالي فكتبت "الف مبروك يتربى في عزكم يارب".

يذكر أن “محمد إمام” قد رزق بمولودته الأولى وسميت "خديجة" من زوجته نوران طلعت، ومولدته الثانية "قسمت.

آخر أعمال محمد إمام مسلسل "كوبرا" الذي شارك بطولته كل من كزبرة، هشام إسماعيل مجدي كامل، علاء مرسي، منة فضالي ومن إخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

وعرض للفنان “محمد إمام” مؤخرا فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.