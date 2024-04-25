بعد "الأسماك".. مدحت العدل يدشن حملة لمقاطعة اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واصل الكاتب مدحت العدل، دعمه لحملات المقاطعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك بعد دعوته سكان القاهرة، لمقاطعة المأكولات البحرية، على غرار حملة "خليك إيجابي"، التي دشنت في بورسعيد والإسكندرية، لمقاطعة الأسماك لمدة أسبوع، لمواجهة جشع التجار.

مدحت العدل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وضع منشور جديد، وكتب: "مقاطعة اللحمة ابتداء من الخميس 25 أبريل، إلى 25 مايو، لمدة شهر، قابلة للتجديد"

وتأتي الدعوة بعد أيام، من دعم الكاتب، حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، والإسكندرية، إذ كتب: "بعد النجاح الكبير لمقاطعة جشع تجار الأسماك في بورسعيد المناضلة وبعدها اسكندرية الجميلة لنبدأ كسكان القاهرة بالدعوة للمقاطعة .. امتنعوا عن أكل كل المأكولات البحرية حتى يحس التجار بالناس، إذا نجحنا وان شاء الله ننجح .. سوف يكون أسلوب حياة .. مع كل السلع التي تزيد بشكل جنوني كاللحوم والدواجن وغيرها".

يذكر ان حملة "خليك إيجابي"، بدأت أمس الإثنين في بورسعيد، والإسكندرية، ودعت إلى مقاطعة الأسماك لمدة أسبوع، لمواجهة جشع التجار، بعد ارتفاع أسعارها



الكاتب مدحت العدل، وضع الرؤية الدرامية، وتولى الإشراف على كتابة سيناريو وحوار مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان يحيى الفخراني، بمشاركة صلاح عبد الله، وجومانا مراد، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، و إخراج مجدي أبو عميرة.