الليلة.. صناع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ضيوف برنامج "يحدث في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر الليلة على شاشة "MBC مصر"، صناع المسلسل الاجتماعي "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر رمضان ولاقى تجاوباً كبيراً من المُاهدين في مصر والعالم العربي.

المسلسل عُرض حصرياً على شاشة "MBC مصر"، ومنصة شاهد.

يستضيف البرنامج اليوم نُخبة من صناع المسلسل، ومنهم: الفنانين: سلمى أبو ضيف، انتصار، فرح يوسف، محمد محمود، ليلى أحمد زاهر، والمؤلفة سمر طاهر.

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدث في مصر" الخميس 25 أبريل 2024.