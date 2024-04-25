تصريح صادم لكانييه ويست.. هكذا سخر من إطلالات زوجته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر المغني الأميركي كانييه ويست من إطلالات زوجته عارضة الأزياء بيانكا سينسوري، معترفاً بأنه يفضل رؤيتها “عارية تماماً”، بحسب ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال كانييه خلال مقابلة تلفزيونية له، إن زوجته “تبدو أفضل عند خلع ملابسها”، كاشفاً أيضاً أنه يوّد ممارسة علاقة ثلاثية معها ومع زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ميشيل أوباما.

وتابع حديثه بالقول: “عليك أن تضاجع زوجة الرئيس!”.

والجدير ذكره أن بيانكا، زوجة ويست، تصدرت عناوين الأخبار خلال الأشهر الفائتة بسبب مظهرها وإطلالاتها المثيرة للجدل.