بيع عباءة فيفي عبده بملايين الجنيهات في مزاد.. والهدف إنساني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، في احتفالية مرور 30 عاماً على إنشاء مركز راشد لأصحاب الهمم، في الإمارات، حيث أقيم الثلثاء الماضي، بحضور عشرات من المشاهير من مصر ومختلف دول العالم العربي.

خلال الاحتفالية، كشفت عبده عن تبرّعها بالعباءة التي ظهرت فيها في مسرحية “حزمني يا” التي قدّمتها في العام 1994، وقدّمت فيها وصلة رقص استمرت أكثر من 15 دقيقة، حيث تمّ عرضها في مزاد خيري لصالح المؤسسة، والمفاجأة أنّه تمّ بيعها بمبلغ اعتبره ناشطون خيالياً، حيث قُدّر بقيمة 5 ملايين جنيه مصري.

سعر عباءة فيفي عبده أثار جدلاً عبر مواقع التواصل، حيث استنكر ناشطون بيعها بهذا المبلغ، متسائلين عن هوية الشاري، وسرّ دفعه هذا المبلغ الخيالي في عباءة يرونها عادية.

“حزمني يا” مسرحية كوميدية دارت أحداثها حول رجل فقير يدعى الزواوي، يعيش مع زوجته بهيجة وإخوته في فيلا صغيرة ورثها عن عائلته، ويحاول العديد شراءها منه لكنه يرفض ذلك لأنّه يريد المحافظة على ميراث عائلته.

وفي أكثر من مقابلة تلفزيونية، كشفت فيفي عبده عن أنّ هذه المسرحية حققت طفرة في عالم المسرح المصري، فكانت أول مسرحية مصرية يصل سعر تذكرة دخولها 100 جنيه مصري، كما أنّها دخلت في أزمة مع الرقابة، بسبب اسمها، حيث كان “حزمني يا بابا” بدلاً من “حزمني يا”.

فيفي ليست الفنانة المصرية الأولى التي تعلن تبرعها بأحد مقتنياتها لصالح العمل الخيري، ففي الأسبوع نفسه، أعلن الفنان كريم عبدالعزيز، تبرعه بـ”الطربوش” الذي ظهر به في فيلم “كيرة والجن” الذي تمّ عرضه في العام 2022، وأيضاً “الشال” الذي ظهر به في فيلم “بيت الروبي” الذي عُرض في الصيف الماضي، وذلك لصالح إحدى الجمعيات الخيرية التي ترعى الأسر الأكثر فقراً في مصر.

وللجمعية ذاتها أعلن الفنان أحمد حلمي تبرّعه بالساعة التي ظهر فيها في فيلمه الشهير “عسل أسود”، بينما تبرّعت الفنانة القديرة لبلبة بالفستان الذي ظهرت فيه مع الفنان محمد صبحي في فيلم “الشيطانة التي أحبتني”.