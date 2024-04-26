حفل صيفي يجمع بين تامر عاشور وأحمد سعد.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - في ثنائية نادرة الحدوث، يجتمع بين الفنان تامر عاشور والفنان أحمد سعد، ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام في الإمارات ويضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

موعد حفل تامر عاشور وأحمد سعد في الإمارات

ومن المقرر أن يقام الحفل في 29 يونيو على مسرح الاتحاد أرينا بجيزرة ياس ايلاند بالعاصمة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال أغنية هيجيلي موجوع التي سجلت أكثر من 80 مليون مشاهدة عبر يوتيوب فقط، وحققت نجاح جماهيري ضخم ورواج جماهيري كبير.

تامر عاشور هيجيلي موجوع

أغنية هيجلي موجوع من كلمات عليم أحلان عمرو الشاذلي، وتقول كلماتها " هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش

أحمد سعد أغنية بعتذرلك

أما أحمد سعد أصدر “بعتذرلك”، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير