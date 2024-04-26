بوسي شلبي تهنئ دينا فؤاد على نجاح "حق عرب".. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت المذيعة بوسي شلبي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بفيديو جمعها بالفنانة دينا فؤاد، من احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء، والتي أقيمت في العاصمة الإدارية.

وظهرت بوسي قائلة "القمر اللي كانت منورة حق عرب وعاملة شغل جامد.. أبدعتي"، لترد دينا بأن مكالمة بوسي لها وقت عرض المسلسل جعلتها تشعر بالفرحة.

وهنأتها بوسي "ألف مبروك وفيه حلقة هنعملها نحتفل".

جدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت حضور ومشاركة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: تامر حسني، نادية الجندي، نبيلة عبيد، سوسن بدر، عصام السقا، منذر رياحنة، منال سلامة.