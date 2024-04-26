ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية منى زكي الأنظار بإطلالتها الأخيرة، والتي إختارت اللونين الأبيض والأسود للظهور بها.

وقد إرتدت منى زكي فستاناً من تصميم إيلي صعب، من مجموعة صيف وربيع 2024، ويصل سعره إلى 4200 دولار أميركي، كما نسقت معه حذاءً بكعبٍ عالٍ، من دار أزياء Valentino، يصل سعره إلى 1300 دولار أميركي، وإرتدت في يدها سواراً من الذهب الأبيض، على شكل T من دار Tiffany & Co، يصل سعره إلى 28 ألف دولار، وخاتمين يتراوح سعرهما بين 5800 دولار و 8225 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تضج أنوثة بأحدث إطلالاتها.. وسعر فستانها خيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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