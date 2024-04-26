تفاصيل وموعد حفل مروة ناجي المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة مروة ناجي، لإحياء حفل عيد الربيع بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس 2 مايو المقبل، وذلك على المسرح الكبير وينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:30 مساءً.

وتقدم مروة ناجى، خلال الحفل بصحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تحت قيادة المايسترو د.علاء عبد السلام، وينطلق تحت عنوان "بليغ ووردة"، ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال بليغ ووردة.

ومن المقرر أن يشارك مروة ناجى الغناء فى الحفل عدد كبير من المطربين نجوم فرقة الإسكندرية من بينهم ولاء طلبة، أمير رفاعي، ياسر سعيد، محمد الخولى.

أنشطة دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.