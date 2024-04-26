“ملكة الغناء”.. إطلالة كارول سماحة في “كتير هلقد” حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال إطلالة النجمة اللبنانية كارول سماحة في برنامج “كتير هلقد” مع هشام حداد عبر شاشة mtv حديث الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بعد 3 أيام من عرضها.

كارول حلّت ضيفةً على هشام حداد بعد فترة غياب عن اللقاءات التلفزيونية في لبنان، وبحضورها الراقي وإطلالتها المميّزة، تحدّثت في لقاء صريح وعفوي عن العديد من محطات حياتها الفنيّة وأمومتها ومشاريعها المستقبليّة.

قدّمت كارول سماحة خلال الحلقة أغنيات باللهجات الفرنسية والإسبانية والتركية، بالإضافة إلى أغنية الفنانة الراحلة أم كلثوم “دارت الأيام” وأغنية “هيهات يابو الزُلف” للفنانة الراحلة صباح، ولاقت الأغاني تفاعلاً كبيراً من المتابعين فتصدّرت الفيديوهات قوائم البحث ووصف عدد كبير من المتابعين بـ”ملكة الغناء المباشر”.

خلال الحلقة، وفي سياق الحديث عن ألبومها الجديد، أكّدت كارول أنها تكتب كلمات الأغاني منذ ١٤ عاماً وفي رصيدها أغنيات ناجحة من كلماتها، إضافة الى أن ألبومها “كريسمس” كتبت نحو ٧٠ بالماية من كلماته.

وأضافت أن التلحين حالياً يأخذ الكثير من وقتها وتفكيرها، كاشفة أن ٧٠% من أغنيات ألبومها الجديد من كتابتها وألحانها.

كما لفتت “كارول” أنها حرصت في الألبوم الجديد على كتابة أغنيات تعبّر عن نقاط عدم الأمان في شخصيّتها، مُظهرة الأنثى المُغرمة، المكسورة والرومانسية.

كما تحدّثت عن أغنية “خبيني بشنطة” وهي واحدة من الأغاني الجديدة في ألبومها المقبل وغنّت كارول مقطعًا منها لأول مرة في الحلقة وهي من كلماتها، أما لحنها فهو من “البوسنة” لكنها عرّبته قليلاً، ويقول مطلعها: “خبيني بشنطة خليني معك بسافر لأي مكان.. خبيني بقلبك او بين غراضك.. بغفي بقلبك لمّا تنام”.

ممّا لا شكّ فيه أن إطلالة كارول سماحة في “كتير هلقد” لم تكن عادية، وغناء “ملكة الغابة” كما لقّبها هشام حداد خلال الحلقة، كرّسها رقماً صعباً على الساحة الفنية وهذا ما عبّر عنه صراحة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اشادوا بصوت كارول وحضورها الراقي في مختلف الإطلالات والمناسبات.