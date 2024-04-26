جمهور مسلسل “المنظمة” حائر بسبب مراد يلدريم

اعلنت قناة TRT1 رسميًا عن تجديد مسلسل “المنظَّمة” لموسم خامس وهو من بطولة النجم التركي مراد يلدريم، وزميلته الممثلة إيبوكي بوسات.

هذه الخطوة أسعدت جمهور المسلسل الذي تفاجأ بانتشار أخبار تُفيد عن انفصال مراد يلديريم عن العمل بموسم الجديد ولكن الأمر غير مؤكد حتى اللحظة خاصة أنه لم يصدر أي بيان رسمي من جهة الممثل بينما الممثلة أيبوكي بوسات ستستمر في العمل ولن تنفصل عنه.

الجدير ذكره أن مراد يلدريم كان قد وقّع على عقد المسلسل لموسم واحد فقط، لكن بسبب الاصرار الكبير من القناة وشركة الانتاج قدّم موسمًا ثانيًا منه.