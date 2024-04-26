شريهان تعتذر لـ بدرية طلبة لهذا السبب.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن رسالة تلقتها من النجمة شريهان بسبب عدم تمكن الأخيرة من حضور حفل زفاف ابنة الأولى "سلمى" الذي أقيم خلال الساعات القليلة الماضية بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشرت "بدرية" رسالة "شريهان" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وتضمنت الرسالة: "أهلًا أهلًا أهلًا بحبيبتي الجميلة المحترمة والغالية في قلبي جدًا، والله وأٌقسم بالله دعوتك الكريمة تشرفني ولكني مقلة وخجولة وبيبقى صعب عليا جدًا حضور أي أحتفال، ولكن لو تسمحي لي أني أجي لابنتي سلمى حبيبتي الملاك الجميل والتي لا أنسى لقائها ولقائك أبدًا".

واستكملت: "اسمحي لي أني أجي أبارك لها في أي وقت، وقتكم يسمح وهكون أكتر من سعيدة وفرحانة ومتشرفة، سامحيني واكتبي لي العنوان أرجوكي، وحددي الوقت المناسب لأتشرف لكم بالمباركة، ألف مبروك حبيبتي بدرية وأعرفي أن قلبي يحبك أكثر من جدًا، فأنا قابلت قلبك وإنسانيتك قبل فنك وموهبتك، سامحيني".

وقامت "بدرية طلبة" بالرد على رسالة "شريهان" قائلة: "مش لاقية رد غير إني أعيط من الفرحة لمجرد ردك الجميل، ده مش جديد عليكي يا ملكة القلوب ربنا يجبر بخاطرك على قد قلبك الجميل وأخلاقك العالية، شريهان يا جماعة البرنسيس القمر".

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة بحنة ابنتها "سلمى" في سرية تامة بعيدًا عن أعين الصحافة والسوشيال ميديا في جو عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وتحدثت "بدرية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عن السبب وراء إقامة مراسم حنة ابنتها "سلمى" بعيدًا عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "عملت الحنة بعيدًا عن الإعلام والسوشيال ميديا عشان مش حابة حد ييجي يتصيد الأخطاء ويلم مشاهدات على حسي، ويخلي المتابعين يعلقوا تعليقات بايخة".