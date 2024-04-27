دينا الشربيني تتمنى التعامل مع هذه الفنانة وتوجه رسالة لنجم عالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “صباح الخير يا وطن” المذاع عبر قناة “الفجيرة”، كشفت الفنانة دينا الشربيني عن رغبتها التي تتمنى أن تتحقق في الفترة المقبلة بالعمل مع الفنانة روبي، حيث وصفتها بالشخصية المسالمة، وذلك بعد تعاونهما في حملة إعلانية عرضت خلال شهر رمضان 2024، حققت نجاحًا كبيرًا.

وقالت دينا: “روبي حبيبتي، جميلة وأحبها من قلبي، طيبة وجدعة جدًا ومسالمة، إذا طلبت منها أن تفعل شيئًا أجدها تقول حاضر”.

وتابعت: “أتمنى أن نعمل معًا وتحدثنا في هذا الأمر أكثر من مرة، ولم نأخذ أي خطوة بعد، لكن بالتأكيد سوف تتحقق تلك الأمنية”.

ووجهت دينا خلال البرنامج رسالة شكر لمحمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد مشاهدته لمسلسلها “كامل العدد +1″ وإشادته به”.

وقالت دينا: “أنا أبعث له السلام والتحية وأقول له شكرًا لأنه أرسل لي رسالة وأنا سعدت بها جداً، هو فخر العرب وأحبه جدًا وكل الوطن العربي يحبه”. وتابعت: “كنت سعيدة جداً انه يشاهد المسلسل”.

وعن فكرة تقديم جزء ثالث من مسلسل “كامل العدد” أوضحت دينا الشربيني أنها ترحب بتقديم الجزء الثالث إذا ما تمت كتابته بنفس المستوى الذي قدم في الجزء الأول والثاني.

وكشفت أنها انتهت من تصوير مسلسل جديد يتكون من عشر حلقات من كتابة مريم نعوم، ويدور في قالب إثارة وتشويق.