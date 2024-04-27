أحدث ظهور لـ لطيفة بفستان أسود أنيق والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة لطيفة مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير ظهرت فيها عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وارتدت لطيفة خلال ظهورها في حفل زفاف فستان أسود أنيق مطرز من على الصدر وكتبت:" ليلة أمس".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي:"قمر، أجمل فنانة في الدنيا، وحشتينا، أنيقة ومطربتي المفضلة".



وشاركت الفنانة لطيفة، في إحياء حفل زفاف لها ليلة أمس الجمعة، حضره عدد كبير من نجوم الفن، وذلك في أول حفل لها بعد وفاة والدتها.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من حفل الزفاف، ظهرت فيه لطيفة وهي ترقص وتغني مع العروسين.