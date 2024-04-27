مها الصغير تحسم أمر انفصالها عن أحمد السقا .."بطلوا تعملوا ترندات"

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت الإعلامية مها الصغير، أمر انفصالها عن النجم أحمد السقا، وذلك بعد تردد أنباء في الساعات القليلة الماضية تفيد انفصالهما بشكل نهائي ما جعلها تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تلك الشائعات.

وخرجت مها الصغير عن صمتها، كاشفة حقيقة انفصالها عن زوجها أحمد السقا، حيث قالت من خلال برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»: "ناقشت موضوع زي أي موضوع أو مشكلة بناقشها بشكل يومي في البرنامج بالاتفاق مع الإعداد واتكلمت عن العلاقة الصحية بين الأزواج، وإن فيه سيدات بتكون عايشة وخلاص وأكيد فيه كتير مش كده، وكذلك فيه رجالة عايشة والسلام، وقلت إن ده موضوع بنسلط عليه الضوء ولازم نشوف له حل ".

السقا وزوجته

زوجة أحمد السقا تكشف حقيقة انفصالهما

وأشارت مها الصغير إلى أن حديثها في عن العلاقة بين الأزواج أُخذ عليها وتوقع البعض أنها تتحدث عن مشكلة لها وأنها انفصلت عن الفنان أحمد السقا، موضحة: اتاخد عليا الكلام وإن فيه انفصال، وفيه ناس بتاخد حاجات من السوشيال تفسرها غلط وعلى أهوائها، ومش معنى إني بتكلم ولا بناقش موضوع إني بعبر عن نفسي، ومثلا عندنا بكره موضوع عن أزمة منتصف العمر هل ده معناه إننا في البرنامج بنعاني من أزمة منتصف العمر؟، وكذلك عندنا موضوع عن المخلوعين والمخلوعات، وده موجود ف مجتمعنا وقضايا لازم نناقشها، هل ده عن نفسنا؟.

مها الصغير

وأضافت مها الصغير: مها الصغير بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية، بلاش تاخدوا حاجات عن لساني ما قولتهاش، لأن حياتي الخاصة لا أحب أن تكون للمشاع لأن في أولاد ممكن يتأذوا، ومش بس في موضوع الجواز والطلاق لأن فيه حاجات قبل كده حصلت زي مرض أحمد السقا واتقال كلام غلط وده بيأذي الأولاد ".

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء تفيد انفصال النجم أحمد السقا عن زوجته مها الصغير بعد زواج دام سنوات طويلة.

أحمد السقا ومها الصغير

آخر أعمال أحمد السقا

شارك الفنان أحمد السقا، في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل العتاولة والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد .

حقيقة وجود جزء ثاني من العتاولة

أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن مفاجأة كبيرة لمحبي مسلسل العتاولة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

حسم أحمد خالد موسى، حقيقة وجود جزء ثانٍ لمسلسل العتاولة، وكتب: "العتاولة 2 رمضان 2025، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتي مع ألذ شركة ومنتج ونجوم وكرو ويلا بينا ".

العتاولة 2

ينتظر جمهور مسلسل العتاولة الحلقة 30 والأخيرة، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، وذلك ضمن الماراثون الرمضاني.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، بوستر خاص لجميع أبطال العمل، والذي تم عرضه في رمضان 2024.

وأزاحت شاشة Mbc مصر، الستار عن البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة، والذي حصد ألاف المشاهدات في وقت قصير من طرحه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بوسترات العتاولة

كانت كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، البوستر الرسمي للعمل الذي شارك ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

وضم بوستر مسلسل العتاولة نجوم العمل، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب

بوسترات العتاولة

روج أحمد السقا لمسلسله الرمضاني العتاولة، من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "توكلنا على الله .. مسلسل العتاولة فى رمضان 2024 إن شاء الله.. دعواتكم .. اللي جاي علي العتاولة خسران".

بوستر مسلسل العتاولة

تفاصيل مسلسل العتاولة.. رمضان 2024

يشارك النجمان طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

أحمد السقا وباسم سمرة

وكان أحمد السقا، شارك جمهوره ومتابعيه صورتين برفقة النجم طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجمعت الصورة الأولى، أحمد السقا وطارق لطفي من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “العتاولة”، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024، أما الثانية كانت من فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، معلقًا على الصورتين، قائلًا:" حبينا نمسى عليكم ونقولكم إننا، ولا بنخاف مالدنيا بحالها".