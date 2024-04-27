لطيفة تغني في أول حفل زفاف بعد رحيل والدتها

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة لطيفة، على إحياء حفل زفاف أمس الجمعة 26 أبريل، حضره نجوم الفن، وذلك في أول حفل لها بعد وفاة والدتها في بداية عام 2024 الجاري.

حيث شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من حفل الزفاف، ظهرت فيه لطيفة وهي ترقص وتغني مع العروسين.

وحضر حفل الزفاف كل من يسرا، ونبيلة عبيد، ومفيدة شيحة وآخرين.

وكانت أطلقت النجمة لطيفة دعاء جديد إهداء لروح والدتها، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وطرحت لطيفة الدعاء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم "أمي".

الدعاء الجديد الذي أطلقته لطيفة بعنوان "أمي"، من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح.

وتصدرت لطيفة تريند فيسبوك، فور إعلانها عن طرح دعاء "أمي"، إذ ينتظر جمهورها في الوطن العربي عودتها بشغف كبير.

وتعاود لطيفة نشاطها الفني بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، بسبب مرض والدتها، ثم وفاتها، بالإضافة إلى أحداث غزة، إذ تستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة التي انتهت من تسجيلها بالفعل قبل وفاة والدتها، ولكنها أجلت طرحها خلال هذه المدة.

كلمات الدعاء لمستني وبكيت بشدة

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة، وبكيت بشدة، وقررت أن أغنيه بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كافة وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير.

وتصدرت لطيفة تريند فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، فور إعلانها عن طرح دعاء "أمي"، إذ ينتظر جمهورها في الوطن العربي عودتها بشغف كبير.

وتعاود لطيفة نشاطها الفني بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، بسبب مرض والدتها، ثم وفاتها، بالإضافة إق أحداث غزة، إذ تستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة التي انتهت من تسجيلها بالفعل قبل وفاة والدتها، ولكنها أجلت طرحها خلال هذه المدة.

وكانت كتبت لطيفة تدوينة، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قالت خلالها: حبايبي الغاليين اللي بيسألوني عن سبب غيابي، أكيد الجرح والألم القاسي اللي مريت به بعدما فقدت أغلى ما لي في حياتي أمي، كان صعب جدا عليا كل شئ وأمي بإذن الله في الجنة.

لطيفة

وأردفت النجمة في تدوينتها: بحاول أتغلب على الوجع وأطمنكم، امبارح أول يوم أغني في الاستديو، وأنا بسجل الدعا لروح أمي انهارت، وإن شاء الله تسمعوا الدعاء قريب، الفاتحة لروحها.