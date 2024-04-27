استقرار الحالة الصحية لـ نجوي فؤاد بعد خروجها من المستشفي

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت حالة الفنانة نجوى فؤاد، الصحية، وذلك بعد خروجها من المستشفي على اثر الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرضت لها.

وكانت أكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها مُعتزلة الرقص الشرقي منذ 16 سنة قائلة: " إحنا للأسف مبقاش عندنا رقص شرقي في مصر واللى بنشوفه عبارة عن عري فقط من الراقصات الروسيات".

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية:"السوشيال ميديا شيء يحمل فسادا كبيرا والساحل الشمالي في بعض الأماكن منه بقى كباريه درجة تالتة والروسيات بوظوا المصريات، وربنا قال احتشموا واحنا لينا عادات وتقاليد لازم، والرقاصة لو محتشمتش تبقى رخيصة، للأسف كله عريان وملط ومش عارفة ليه دا حنا مصريين ولينا ديننا وتقاليدنا".

وتابعت:"مبقاش فيه رقص شرقي في مصر ولكن فيه روسيات بيرقصوا رقص تدريبي وبيؤدوا اللي اتعلموه ومفيش الروح ولا الشرقية بتاعتنا، والعري زيادة عن اللزوم ولازم يبقى فيه رقابة شوية".

وكانت قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها تعرضت للإصابة في الفقرة القطنية بالعمود الفقري، وهناك عصب مقترب من الفقرة، معقبة: "أجريت عمليات وبقالي سنة بتعالج”.

وأضافت نجوى فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، مساء اليوم أنه بسبب المرض ابتعدت بشكل كامل عن الشاشة ولم تعتزل أو ترتدي الحجاب كما تردد، مؤكدة أنها تلقت أكثر من عمل في رمضان الماضي.

لم يكن لدي القدرة على العمل بسبب إصابة الضهر

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد : “ لم يكن لدي القدرة على العمل، بسبب إصابة الضهر”، مردفة: "الفنانة فيفي عبده اتطمنت على صحتي، وإحنا أصدقاء عمر من زمن طويل.

وأشارت نجوى فؤاد إلى أن فيفي عبده ست جدةع وجميلة وعمرها ما جابت سيرة حد، ودي أكتر حاجة عاجباني فيها، ودائما ما ألتقي أنا والفنانة وهي بشكل مستمر.

حلت الفنانة نجوى فؤاد ضيفة خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وطمأنت الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد، أن يحيى حقي مدير الرقابة على المصنفات في وقت من الأوقات، وجه لها نصيحة خلال بداية مشوارها الفني، موضحة أنها اطمئنت على الزعيم عادل إمام.

وتابعت "نجوى" خلال مداخلة هاتفيه عبر فضائية صدى البلد 2، :"أول ما تكوني في فرح أوعي تتمايلي على حضن الراجل، في راقصات بتعمل كده بتتمايل على أحضان المتفرجين ودي حاجه مش حلوة، واللي قالي وقتها النصيحة دي هو يحيى حقي الله يرحمه".



وأضافت نجوى فؤاد، أنها تتفاءل بفستان "قولوله" لـ عبد الحليم حافظ ودي كانت بداية نجاحي، وأنا كنت بحبه أوي وهو كان ملتزم في شغله وطيب وجدع".

واستكملت نجوى فؤاد أنها تواصلت مع أحد أفراد عائلة الزعيم عادل إمام وهو بخير وأنها اطمأنت عليه، ولكنه كان نائما وقت اتصالها عليه.

واختتمت نجوى فؤاد حديثها عن تصريحات مادلين طبر: "دايما المريض فنان أو غير فنان بيبقى مش قادر يرد أو يتواصل هو الفنان على رأسه ريشة بس بيبقى حد من الأسرة هو اللي بيرد، مش ضروري أتصل على الشخص وأرهقه وأمتص قوته".