تايلور سويفت تتفوق على البيتلز في رقم قياسي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت مغنية البوب تايلور سويفت قوائم الموسيقى البريطانية بأغنيتها The Tortured Poets Department، متقدمة في المبيعات على باقي المراكز العشرة الأولى مجتمعة لتتفوق على فريق “البيتلز” بالرقم القياسي لأسرع مغنٍ يحصد المركز الأول في بريطانيا للمرة الـ 12.

وحققت أغنيتها أكبر أسبوع افتتاحي لألبوم في بريطانيا منذ 7 سنوات، ما يعني أن سويفت تتعادل مع مادونا كفنانة تحصل على أكبر عدد لمركز الألبوم رقم واحد في المملكة المتحدة في تاريخ شركة التصنيف “أوفيشال ألبومز تشارت”.

وأوضحت الشركة، أنه “لم يحقق أي فنان آخر المركز الأول، 12 مرة في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن. لقد فعلت تايلور سويفت ذلك في 11 عاماً و6 أشهر، هذا يفوق فريق البيتلز الذي حقق هذا الإنجاز خلال 14 عاماً وشهر واحد”.

وتصدرت أول أغنية منفردة لسويفت من ألبوم “فورتنايت”، بالتعاون مع المغني، وكاتب الأغاني بوست مالون، قائمة الأغاني الفردية في بريطانيا.

كما تصدرت أغنية The Tortured Poets Department القوائم في أستراليا، ومن المقرر أن تسجل الأداء نفسه في الولايات المتحدة.

وبعد وقت قصير من إطلاقه الجمعة الماضي، قالت “سبوتيفاي” و”أمازون ميوزيك” إن التسجيل هو الألبوم الأكثر استماعاً في يوم واحد.

وأوضحت “سبوتيفاي”، الأربعاء، أن ألبوم تايلور سويفت كان الأكثر استماعاً في أسبوع واحد، متجاوزاً مليار استماع.

وقال الصحافي وخبير صناعة الموسيقى مارك سازرلاند: “تجاوزنا المرحلة التي يمكن أن نتفاجأ فيها بإنجازات تايلور سويفت، في كل مرة يعتقد المرء أنها وصلت إلى سقف معين، تتجاوزه فيما يبدو في الإصدار التالي”.

وأضاف: “إنها ترفع المعايير عالياً في عصر أصبح فيه الحصول على هذا النوع من الشعبية العالمية أصعب بكثير”.

وحققت سويفت إنجازات بارزة في صناعة الموسيقى، وتعزيز اقتصادات محلية من خلال جولة “إيراس تور” التي تستأنفها في باريس الشهر المقبل.

واختارتها مجلة “تايم” شخصية العام في 2023 استناداً على إنجازاتها الموسيقية، وتأثيرها الأوسع.

وأعلنت سويفت عن ألبومها “الشعراء” في فبراير، في حفل توزيع جوائز “جرامي” حيث فازت برابع جائزة عن ألبومها “ميدنايتس” في عام 2022.