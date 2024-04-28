شاهد صورة الأميرة رجوة في عيد ميلادها الـ 30 تثير التفاعل

تصدرت صورة للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين الذي يصادف في 28 أبريل 2024.

وظهرت الأميرة رجوة في الصورة بإطلالة أنيقة من تصميم دار أزياء Rabanne، حيث تألقت بفستان من المخمل باللون الكحلي المميز، مع بروش أنيق على جانب الخصر.

واكملت الأميرة رجوة إطلالتها بتسريحة شعر ويفي منسدل، واعتمدت مكياجًا ترابيًا ناعمًا يبرز ملامحها الجميلة.

وتأتي هذه الصورة في عيد ميلاد الأميرة الأخير قبل أن تصبح أمًا، حيث من المتوقع أن تستقبل مولودها الأول في صيف 2024.

وولدت الأميرة رجوة في الرياض في 28 أبريل 1994، وهي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتزوجت الأميرة رجوة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، في الأول من يونيوالعام الماضي، في حفل زفاف ملكي ضخم أثار اهتمام العالم.

وتتمتع الأميرة رجوة بثقافة عالية، حيث تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، ثم أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. كما حصلت على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في أمريكا.