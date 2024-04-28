أول تعليق من لطيفة بعد غنائها في حفل زفاف: "كنت مفتقدة الفرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من حفل زفاف حضره عدد من نجوم الفن، ويعد أول ظهور لها منذ وفاة والدتها.

وعلقت لطيفة: "بجد امبارح فرحتوني من قلب قلبي، ومن جوه قلبي وأنا كنت مفتقدة الفرحة، مبروك يا منى يا حبيبة قلبي، فرح أميرة وعلي ربنا يسعدهم ويهنيهم وتفرحي بأولادهم يا رب، مكانش ممكن ما أحضرش فرح أميرة حبيبة قلبي، ألف ألف مبروك".

وظهر في الحفل عدد كبير من النجوم، بينهم "يسرا، مفيدة شيحة، نبيلة عبيد".

يذكر أن والدة الفنانة لطيفة رحلت يوم 1 يناير 2024 بعد صراع مع المرض، وأعلنت وفاتها عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

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