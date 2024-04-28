"بسبب حالته الصحية".. "روتانا" تعلن تأجيل أنشطة محمد عبده الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بيانًا، أعلنت خلاله تأجيل كافة الأعمال، التي كان من المقرر أن يقوم بها الفنان محمد عبده، وذلك عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام".

وجاء في البيان: "إلى جمهور ومحبي فنان العرب محمد عبده، تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى ممثلة بإدارة حفلات الفنان ونشاطاته الفنية بأنه وبالاتفاق ما بين روتانا والفنان، سيتم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعاً".

وتابعت: "وهذا القرار هو حفاظاً وتقديراً وحرصاً على سلامة فناننا الحبيب، وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة، وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغاني جديدة بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها، ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله وإعطائهم وقت أكثر. والفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره".

يُذكر أنه تم إلغاء حفل الفنان محمد عبده، في دولة البحرين، بسبب حالته الصحية، وكان من المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة 19 أبريل.

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