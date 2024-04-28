مصطفى شعبان تريند بعد شائعة زواجه من مديرة أعمال عمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم من مصطفي شعبان التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول زواجه من هدي الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة.

ورد مصطفي شعبان علي الأمر قائلا: ماعرفش أي ده.

ويشارك النجم مصطفي شعبان في مهرجان عنابة السينمائى بدولة الجزائر، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 24 حتى يوم 30 أبريل الجاري.

حيث يكرم المهرجان مصطفى شعبان فى دورته الجديدة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة عنابة الجزائرية، فعاليات الدورة الرابعة من "مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي"، وبعد غياب دام 6 سنوات، وبمشاركة 70 فيلمًا من 18 بلدًا من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

المسابقة الرسمية للمهرجان تنقسم إلى 3 فئات هي الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية، فضلاً عن عروض خاصة بالسينما الفلسطينية، وأخرى تتعلق بموضوعات المرأة والسينما المتوسطية.

قصة المسلسل

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال المسلسل

يشار إلى أن مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وكان نال مسلسل “المعلم” إشادات كبيرة، بعد انتهاء المسلسل، خاصة بعد اكتمال الصورة بأكملها أمام الجمهور، ومشاهدة ما فعله «المعلم» طوال أحداث المسلسل.

وجاءت التعليقات كالآتي: «دايما في نهاية متوقعة للشر.. والمعلم قدر يقنعنا أنه قرب يميل ليهم»، «أبطال المسلسل في حتة تانية كل واحد اتسكن في مكانه ودوره المحدد برافو لكل صناع العمل»، «مسلسل المعلم شبه متكامل من حيث الأحداث.. مسلسل عظمة وجميل»

كما أن الصراع والحبكة الدرامية في مسلسل المعلم، جذبت أنظار الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى، «الحبكة الدرامية معمولة بذكاء شديد والتمكين حلو أوي بالنسبة ليا مسلسل المعلم تاخد رقم واحد».