بإطلالة شبابية.. أحدث ظهور لـ نادية الجندي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها، أحدث ظهور لها، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ونشرت نادية الصورة، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "صباح الفل"، وظهرت بملابس رياضية.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح الجمال والرقة، صباح النشاط والدلع، صباح الهنا، أحلى نادية، نتمنى نشوفك".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي شاركت في احتفالات ذكرى تحرير سيناء، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة.

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