أول تعليق من بسمة وهبة على تصريحات ميار الببلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة اسامة:

ردت الإعلامية بسمة وهبة على الهجوم الذي شنته الفنانة ميار الببلاوي عليها، بعد تصريحات أحد الدعاة بعد لقائها في برنامج العرافة"، الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، والتي كان من ضمنها، طلاقها ١١ مرة من نفس الزوج.

وقالت بسمة من خلال فيديو شاركته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": الأخت ميار الببلاوي، أنا هتكلم الأول عن الحاجة اللي تخصني، مع أني الحقيقة عمري مارديت على حد، حتى لو كلامه كدب ده بيحصل كتير أوي في العرافة، ناس تكون طلعت حلقتها معملتش تريند، أو عملت تريند وهل من مزيد، يقولوا حاجات على نفسهم، ويعملوا فضايح في سبيل التريند، فأنا بطنش خليهم ياكلوا عيش، وده بيحصل كتير".

وتابعت: "أستاذة ميار أنتي شغالة في مجالنا مجال الإعلام، وأظن مونتاج المحطة مجبش كلام وحطه على لسانك، ولا جاب كلام بصوت واحدة تانية، وحطه مكان صوتك ده، مفيش، ده صوتك وده كلامك اللي حضرتك قولتيه"

وأضافت: "وحضرتك طلبتي أثناء الحلقة أنه في كلام أنتي قولتيه، واتسرعتي وقولتيه وإحنا بعد الحلقة، قولتيلي والنبي يا بسمة أرجوكي شيلي الحاجات دي مينفعش تتساب، قولتلك من العين دي قبل العين دي، ناديت على الإعداد قبل ماأنسى، وطلبت منهم وقولتلهم شيلوا اللي أستاذة ميار عايزاه، ولو محصلش اطلعي كذبيني".

وتابعت: "حاجة كمان أنا عندي الماتريال والأصل للحلقة بس حجة بقا أنه اتعمل مونتاج ده كلام مش حلو في حق المحطة ولا حقي ولا حق البرنامج، مش هقبل ده، وبعدين عايزة أسئلك سؤال هو حضرتك من يوم ما الحلقة اتعرضت ولاقيتي أنه الكلام اللي متقال مش كلامك ومعمول مونتاج، حضرتك ساكتة من يومها لحد النهاردة ليه، معملتيش البوليكا اللي إنتي عملتيها ديه ليه، ولا المونتاج حصل لما الشيخ طلع واتكلم عليكي ولا إيه".

واستكملت: "أنا طالعة أدافع في الله لأن أنا مبحبش اللي بيجي على الولايا، الشيح الحقيقة اللي قال عنك كده هو وصل بيه الأمر أنه هو يتهمك ويوصفك بحكم الزنا زي مانتي قولتي، وأنا الحقيقة يا جماعة بحب الأزهر وبحب رجال الدين جدا جدا، ومبحبش حد يجي جنبهم ولا يجي جنب شعرة منهم بحب وزارة الأوقاف بحب أي مبنى عندنا يتصل ويتصف بالدين، لكن حضرتك اللي للأسف الكلام اللي إنت قولته ده، قولته على نهج سيدنا النبي، ده مش نهج سيدنا النبي أبدا ولا دي كانت طريقة سيدنا النبي أبدا وبعدين حضرتك طالع من منبر إعلام، مينفعش الكلام اللي اتكلمته وقولته ده، ده بيتعارض مع الخطاب الديني المعتدل، ومايمشيش أبدا مع المنهج النبوي الشريف، وهفترض أن كلام حضرتك صح، وهوافقك، بس هتعملي شرط هتحققهولي، هاتلي 3 شروط يؤكد حكم الزنا اللي أنت قولته، ويشهدوا على الواقعة".

وقالت: "أنا شايفة أنه حضرتك في الموضوع ده كنت ضيف مش شيخ قاعد في الحلقة وعايز تعمل تريند، ولو على حساب اتهام الناس بشكل مباشر بالزنا، وحضرتك سيد العارفين إن ثبوت الزنا حاجتين ملهمش تالت يا تجيبلي أربع شهود، أو تجبلي إقرار بالزنا من الطرفين، اللي عايزة أقوله في حق الأخت ميار أنها مقالتش إنها جابت محلل، حضرتك جبت الكلام ده منين، ده أنا سألتها انتي جبتي محلل قالتلي لا، وبالتالي اتهامك ليها باطل".

ووجهت بسمة رسالة لنجل ميار الببلاوي: "يا ابني حرام عليك أمك ملهاش غيرك مينفعش إن أنت تقاطعها، بلاش نظام الجلد ده، بلاش الأولاد اللي أبناءهم بيحبهم أوي فـ هما بيعاقبهوم أوي، إنت راجلها إنت اللي تدافع عنها، وبعدين إن حد من أصحابك كلمك على موضوع زي ده ولا اتريق ولا قالك كلمة المفروض إنك إنت تحط صوابعك الاتنين في عينيه، وتقوله أخرس أنا أمي أشرف واحدة في الدنيا، متخليش أمك بالمنظر اللي إحنا شوفناه ده، أقف جنبها هى محتجالك، طول ما أمك مزعلها مش هتفلح في حاجة في الدنيا".