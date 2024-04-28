زوجة أحمد السقا تردّ بقوة على أنباء انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الإعلامية مها الصغير على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من برنامجها الستات ما يعرفوش يكدبوا، ردت من خلاله على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول طلاقها من زوجها الفنان أحمد السقا، بعد حديثها في الحلقة السابقة عن العلاقة الصحية بين الأزواج.

وقالت مها الصغير في الفيديو: “يوم الأربعاء الماضي ناقشت موضوع مثل أي موضوع أو مشكلة نناقشها بشكل يومي في البرنامج بالاتفاق مع الإعداد وتحدثت عن العلاقة الصحية بين الأزواج، وإن هناك سيدات تكون (عايشة وخلاص) وأكيد هناك الكثير ليسوا كذلك، وكذلك هناك رجال (عايشة والسلام)، وقلت إن هذا موضوع نسلط عليه الضوء ولابد أن نجد له حلاً”.

وأشارت مها الصغير إلى أن حديثها عن العلاقة بين الأزواج أُخذ عليها وتوقع البعض أنها تتحدث عن مشكلة لها وأنها انفصلت عن الفنان أحمد السقا، موضحة: “الكلام أُخذ عليَّ، وإن هناك انفصالًا، ويوجد أشخاص يأخذون أموراً من السوشيال ويفسرونها خطأ، وعلى أهوائهم، وليس معنى أنني أتكلم أو أناقش موضوعًا أنني أعبر عن نفسي، ومثلًا عندنا غداً موضوع عن أزمة منتصف العمر هل هذا معناه أننا في البرنامج نعاني من أزمة منتصف العمر؟، وكذلك عندنا موضوع عن المخلوعين والمخلوعات، وهذا موجود في مجتمعنا وقضايا لابد أن نناقشها، هل هذا عن أنفسنا؟”.

وأضافت زوجة السقا: “كفّوا عن أخذ كلام عن لساني لم أقله، لأن حياتي الخاصة لا أحب أن تكون للمشاع لأن هناك أولادًا من الممكن أن يتأذوا، وليس في موضوع الزواج والطلاق فقط، لأن هناك أموراً قبل هذا حدثت مثل مرض أحمد السقا وقيل كلام خاطئ وهذا يؤذي الأولاد”.

واختتمت مها الصغير حديثها قائلة: “كفّوا عن أن تتوقعوا أو تستنتجوا، وأنا إذا كاان لديَّ شيء أريد أن أقولها فسأقولها، وهذا برنامج وتوقفوا عن التريندات الوهمية على حساب ناس، وليس أنا فقط، أي أحد يتكلم على التلفزيون يناقش قضية ويتكلم في شيء معين”.