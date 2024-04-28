نفت هذه التصريحات.. رانيا يوسف تثير الجدل بتراجعها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بعد إعلانها الدخول في قصة حب مع رجل يكبرها بأربع سنوات، وذلك في تصريحات تلفزيونية، إلا أنها سرعان ما عدلت تصريحها بأنها لا تعيش قصة حب ولكنه لم يتخط مرحلة الإعجاب بعد، لتعود من جديد لتنفي الموضوع تماماً خلال تصريحات صحافية على هامش وجودها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، حيث أكدت رانيا عدم دخولها في قصة حب، حيث قالت في تصريحاتها ممازحة: “أنا أحب كل الناس ولكن لا يوجد أي ارتباط”، مضيفة: “هو فين الارتباط ده بلا نيلة”.

جاءت تصريحات رانيا يوسف عقب تصريحها الذي قالت فيه: “أنا لا أعيش قصة حب جديدة، ولكن أنا معجبة بشخص معين، وبالمناسبة أنا أشعر بالإعجاب تجاه الكثيرين وربما كل يوم، مثل جورج كلوني وممثلين كثيرين جدًا، ولو هناك ارتباط أو زواج فبالتأكيد سأقول”.

وكانت رانيا قد أعلنت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدّمه الإعلاميتان إيمان عزالدين ومنى عبدالغني عبر قناة “CBC”، أنها تعيش قصة حب جديدة، قائلة: “أعيش بداية قصة حب جديدة الآن، فنحن في حالة إعجاب متبادَل وهو شخص متواضع جداً ومكافح أحترمه كثيراً… هو مطلّق وله ابن واحد، كما أنه صديق جيد لطليقته ويكبرني بأربع سنوات، فأنا لا أؤمن بفارق السنّ”.

وبسؤالها عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، أجابت: “أرفض صفة البخل في الرجل، لأنه يعني البخل في الوقت، المسؤولية، العواطف والماديات… وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة”.

وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت رانيا يوسف: “لن يكون هناك حفل زفاف، فأنا أكره فساتين الزفاف وتقاليد الأفراح”.