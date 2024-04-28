100 سنة غنا.. تسجيل صوتي لـ محمد فوزي يكشف الأغنية التي تسببت في رفده من الإذاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل 100 سنة غنا للمطرب الكبير علي الحجار والمُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض تسجيل صوتي نادر للموسيقار الراحل محمد فوزي.

وتحدث فوزي خلاله عن الأغنية التي تسببت في رفده من الإذاعة، وهي "يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد"، مشيرا إلى أن وقتها كانت لونا مختلفا عن القديم والسائد، وهو ما لم ينل إعجاب الإذاعة.

جدير بالذكر أن بعد سنوات من الواقعة، عاد فوزي وقدمها في فيلمه نهاية قصة، وشاركته بطولة الفيلم زوجته الفنانة مديحة يسري، وحققت نجاحا كبيرا.

وافتتح المطرب علي الحجار ثان حفلات ١٠٠ سنة غنا، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأغنية "يا أعز من عيني" التي وضع لحنها الموسيقار الكبير ونجم حفل اليوم محمد فوزي، وغنتها المطربة الراحلة ليلى مراد في واحد من أشهر أفلامها "شاطئ الغرام".

وعقب انتهاء الحجار من الأغنية، تم استئناف الفقرة التمثيلية التي تحكي مشوار فوزي من الطفولة وحتى تحقيقه الشهرة والنجاح في عالم الفن، كما تم عرض تسجيل صوتي نادر للموسيقار الراحل يتحدث عن محاولاته ممارسة الغناء في الموالد دون علم أهله، وكيف طلب منه أحد الضباط الذي كان يعرف أهله أن يعود لبلده ويركز في دراسته.

وقدم علي الحجار أغنية "حبيبي وعينيا" من غناء وألحان فوزي، وغناها الأخير في فيلم كل دقة في قلبي.

وكان الحفل بدأ بصوت الحجار يغني "مين محبش على الأغاني"، مصحوبا باستعراض راقص، مع صور لنجوم الموسيقى والغناء في زمن الفن الجميل، ثم فقرة تمثيلية تتحدث عن مشوار نجم الحفل المطرب والملحن الراحل محمد فوزي، الذي سيتم تقديم أغانيه وألحانه في الليلة الثانية من ليالي "100 سنة غنا".

وتتضمن الحفل عرض تسجيل صوتي للموسيقار الراحل بليغ حمدي، يتحدث عن قيمة "الأسطورة" محمد فوزي.

يُقام الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويحييه النجم علي الحجار، مع نجوم الأوبرا، إلى جانب مشاركة الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى.