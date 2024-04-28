بعد طرحها بـ24 عاماً.. “تملي معاك” لـ عمرو دياب أفضل أغنية في القرن 21

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مجلة رولنغ ستون الأميركية المتخصصة في الموسيقى، في تقرير لها عن تربع أغنية “تملي معاك” للنجم الكبير عمرو دياب المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 في منطقة شمال إفريقيا والوطن العربي.

‎وصنفت المجلة أغنية الهضبة في المركز الأول بناءً على نسبة المشاهدات والنجاحات التي حققتها الأغنية، وذلك منذ طرحها عام 2000.

وقالت المجلة الأميركية في تقريرها: “يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، أطلق أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود”.

وأضافت: “أغنية تملي معاك تعد الأفضل في شمال إفريقيا ودول الخليج العربي، وعمرو دياب يغني على أنغام جيتار صيفية بطيئة، ويتحدث عن علاقة مليئة بالشوق المشترك”.

وأكملت: “لا تزال أغنية تملي معاك تتمتع بتأثير هائل، ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالميًا أيضًا، تمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى”.

واختتمت المجلة تقريرها: “كان من الممكن إدراج العديد من أغاني عمرو دياب الأخرى في القرن الحادي والعشرين لشعبيتها الهائلة وتأثيرها الواسع، ولكن هناك شيء فريد وعالمي في أغنية تملي معاك”.

يُذكر أن أغنية تملي معاك من كلمات أحمد علي موسى، لحن شريف تاج ، توزيع طارق مدكور، وصدرت عام 2000.