بدعم من فهد الزاهد.. نجمات مصر من التمثيل إلى الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بقايدة رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال فهد الزاهد، في إرضاء الجمهور العربي فقدّمت طيلة السنوات الماضية إصدارات ترضي جميع الأذواق، أثرت من خلالها الوسط الفني بأجمل الأعمال الغنائية، ونالت إعجاب الجمهور فكانت المفضلة لشريحة كبيرة من عشاق الفن والموسيقى.

إلى جانب إنتاجاتها الفنية مع أكثر من 130 فنانًا من نجوم وشعراء وملحنين وموزعين ومخرجين، نجحت “لايف ستايلز ستوديوز” في دعم العديد من نجوم التمثيل لخوض أولى تجاربهم بعالم الغناء، وبإدارة فهد الزاهد، أصدرت الشركة أولى أغنيات أيتن عامر منذ سنتين بعنوان “بناقص” وحققت نجاحاً كبيراً وأكثر من 4.6 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، واليوم تجدّد الشركة هذه الخطوة مع رانيا يوسف وتستعد لإطلاق أوّل أغنية لها من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق على يحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة.

هذه الظاهرة الفريدة التي لم نعتدها في السابق، إذ كانت نجمات الغناء هنّ من يدخلن عالم التمثيل، ليست غريبة على شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تسعى منذ تأسيسها قبل 16 عامًا إلى تنفيذ أفكار مختلفة وجديدة تترجم رؤية رجل الأعمال فهد الزاهد الفنية، في تقديم محتوى فني راقٍ ومتميّز، من خلال أعمال فنية مختلفة تكسر النمطية السائدة في عالم الأغنية العربية وتدعم من خلالها المواهب الغنائية العربية وتقدّمها بأبهى حِلّة للجمهور.