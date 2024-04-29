إطلالة الأميرة رجوة بعيد ميلادها تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - احتفل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد ميلاد زوجته الأميرة رجوة، ونشر عبر حسابه الرسمي، صورة تجمعه بها.



وظهرت الأميرة رجوة في الصورة بإطلالة رائعة خطفت فيها الأنظار، إذ إرتدت فستاناً أنيقاً باللون الأحمر، جاء ضيقاً، وبكمين طويلين.

وتزينت الأميرة رجوة بمجوهرات رائعة باهظة الثمن، إذ إختارت قرطين طويلين من الذهب المرصع بالكريستال، على شكل عين وفم، "Mouth and Eye Gold Brass Pendant Earrings"، من "Schiaparelli" يبلغ سعرهما حوالى الـ 1982 دولار.

وأكملت الأميرة رجوة إطلالتها بحقيبة يد باللون الذهبي من "Bottega Veneta"، يبلغ سعرها 1364 دولار تقريباً.

وإختارت الاميرة رجوة تسريحة شعر أنيقة، إذ رفعت شعرها بالكامل، وتركت غرة منسدلة على وجهها، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية، أبرز ملامح وجهها الجميلة.