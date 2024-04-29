شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى العين السخنة.. 3 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا في العين السخنة يوم 3 مايو، ضمن حفلات شم النسيم، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة الذى يحبها جمهوره.

من ناحية أخرى يضع النجم تامر حسنى اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد رى ستارت تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد وباسم سمرة، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.

وحدد تامر حسني موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2024، ويسجل العمل التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معاً فيلم "بحبك" الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.