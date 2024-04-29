شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يستأنف تصوير فيلمه محو أمنية.. الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف النجم مصطفى خاطر تصوير فيلمه الجديد محو أمنية، من إخراج محمد حماقى، والمقرر عرضه في الفترة المقبلة، حيث كان قد صور فريق العمل عدة مشاهد من الفيلم قبل شهر رمضان المنصرم، ومن المقرر أن يستأنف تصوير الفيلم خلال شهر مايو المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب مصطفى خاطر كل من محمود البزاوى، محمد ثروت، وفاء عامر، آيتن عامر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من انتاج تامر فتحى وأحمد فرغلى، ويجسد

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى خاطر فيلم "رمسيس باريس" مع النجمة اللبانية هيفاء وهبىن وشارك في بطولة العمل كلا من حمدى المرغنى، محمد سلام، محمد ثروت، محمود حافظ، وأخرون، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.