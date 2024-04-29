بالصور.. أحمد صلاح السعدني في جنازة عصام الشماع بمسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - نادر نبيل:

حرص الفنان أحمد صلاح السعدني، على المشاركة في تشييع جنازة المؤلف والمخرج عصام الشماع بمسجد السيدة نفيسة.

يأتي ظهور "السعدني" في جنازة "الشماع" بعد أيام من وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني.

ورحل عصام الشماع، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ69 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وكان أحمد عصام الشماع نجل الراحل، أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" قائلا: "والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله".

يذكر أن، عصام الشماع كتب وأخرج عدد كبير من الأعمال الفنية، إذ كانت أبرز أعماله: "مسلسل الكبريت الأحمر، فيلم أخلاق العبيد، فيلم الفاجومي، مسلسل رجل في زمن العولمة، مسلسل نافذة على العالم، فيلم راندفو، فيلم تووت تووت، فيلم كروانة، فيلم النمس".

وأخرج الراحل عددا من الأعمال منها: "رجل في زمن العولمة، الفاجومي، مسلسل أسلحة دمار شامل".