شكرا لقرائتكم خبر عن Spacey Unmasked مسلسل وثائقى جديد عن حياة النجم العالمى كيفن سبيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتم بث مسلسل وثائقي من جزأين يستكشف "السقوط المذهل من النعمة" عن الممثل العالمى كيفن سبيسي على القناة الرابعة الشهر المقبل، والذى سيطرح تحت اسم Spacey Unmasked، وسيتضمن مقابلات لم يسبق لها مثيل مع العديد من الأشخاص غير المرتبطين بمحاكمة الممثل في المملكة المتحدة العام الماضي، ويتحدثون لأول مرة عن تجاربهم مع الممثل.

سيتم عرضه في المملكة المتحدة يومي 6 و7 مايو المقبل، وسيتم بثه في الولايات المتحدة في وقت لاحق على قناة ماكس، وفي العديد من المناطق الأخرى.

في يوليو من العام الماضي، تمت تبرئة سبيسي من جميع التهم التسع التي كان يواجهها، بما في ذلك سبع تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بالتسبب في قيام شخص بممارسة نشاط جنسي دون موافقته، وتهمة واحدة بالتسبب في قيام شخص بممارسة نشاط جنسي مخترق، تم الإعلان عن هذا المسلسل الوثائقي لأول مرة في عام 2022، قبل تبرئة سبيسي.

وجاء فى الوصف الرسمي للمسلسل Spacey Unmasked، حول نظرة جنائية لرجل كان في يوم من الأيام أحد أكثر الممثلين إثارة للإعجاب والاحترام في العالم، ويعرض العمل مقابلات وأرشيفًا لم يسبق له مثيل، والذى سيتناول حياته منذ الطفولة وحتى النجاح المبكر في برودواي والصعود النيزكي اللاحق إلى النجومية، وجاء سقوط كيفن سبيسي من مكانته وسط مزاعم عن سلوك جنسي غير لائق.

في خلال عام 2023، تمت تبرئة سبيسي من جرائم جنسية ضد أربعة رجال في محاكمة في المملكة المتحدة، وستحقق هذه السلسلة المكونة من جزأين في سلوك سبيسي وتتحدث إلى العديد من الرجال غير المرتبطين بهذه القضية حول تجاربهم مع كيفن سبيسي، وجميعهم تقريبًا لم يتحدثوا من قبل أبدًا.