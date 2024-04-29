بالفيديو – ياسمين عبد العزيز تقاوم دموعها بسبب أحمد العوضي

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 09:48 مساءً - تحل الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامجها صاحبة السعادة، وذلك في حلقتين تعرضان يومي 6 و7 مايو المقبل.

ياسمين عبدالعزيز تتأثر بعد حديثها عن العوضي

وتتحدث ياسمين عبد العزيز خلال استضافتها بالبرنامج، عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، بعد الانفصال الذي وقع بينهما منذ فترة، في ردها على سؤال إسعاد يونس الذي تضمن: انتي قولتي أنا بحبه.. حصل ولا لاء؟، لتتأثر ياسمين عبد العزيز ولا تجيب.

كما تشهد الحلقة عرض عددا من صور الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، التي جمعتهما في أثناء فترة زواجهما، بالإضافة إلى عرض مشهد من مسلسلهما الأخير ضرب نار.

حلقة ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة

وتتطرق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال اللقاء، إلى العديد من الموضوعات، من بينها، الأزمة الصحية التي تعرضت لها في عام 2021.

وعند الحديث عن بداية مشوارها والصعوبات التي واجهتها، تقول: البني آدم لما يكون مسؤول وهو صغير مش بيكون عنده حرية، موضحة أنها تتعامل بإيجابية في الحياة ولا شيء يؤثر بها معقبة: البني آدم طول ما هو إيجابي مهما حصل فيه الحياة بتكون حلوة.

وتتضمن حلقتها، فقرة طعام تتناول خلالها الفنانتين إسعاد يونس وياسمين عبد العزيز، فسيخًا ورنجة، احتفالًا بشم النسيم.

أعمال ياسمين عبد العزيز

جديرًا بالذكر، أن مسلسل ضرب نار الذي عرض عام 2023، يعد آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، والذي ضم كل من الفنان أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، مها نصار.

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