محمد إمام يبدأ تصوير "شمس الزناتي" في مايو المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الفنان محمد إمام، عقد جلسات تحضرية مكثفة، مع المخرج عمرو سلامة لوضع اللمسات النهائية من فيلمه الجديد "شمس الزناتي".



ومن المقرر بدء تصويره في منتصف شهر مايو المقبل بعدما تم الاستقرار على أبطال العمل المشاركين فى الفيلم، وأماكن التصوير المختلفة بين الداخلى بـ مدينة الإنتاج الإعلامى ومشاهد خارجية.

ويضم فيلم "شمس الزناتي" مجموعة من الفنانين، وهو من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح وأحمد عبدالحميد أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب من تأليف محمد الدباح.





وشارك الفنان محمد إمام فرحته بخبر قدوم طفله الثالث مع المتابعين منذ حوالي أسبوع، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

عرض فيلم "اللعب مع العيال" في عيد الأضحى

وفي سياق متصل ينتظر إمام عرض فيلم الجديد اللعب مع العيال المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل ، فيلم"اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار". والعمل بطولة بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

نشر "إمام"، صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X"، وعلق: "فيلم اللعب مع العيال.. أول لقاء مع المخرج الكبير شريف عرفة.. عمل مختلف عن أي حاجة عملتها قبل كده، قريبًا إن شاء الله".

وعرض للفنان محمد عادل إمام مؤخرًا مسلسل "كوبرا" ضمن النصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.





محمد إمام يرزق بطفله الثالث

ونشر محمد إمام صورة له فى المستشفى ، بجانب وحدة الأطفال الحديثي الولادة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، وعلق قائلاً:"وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ".

ثم تابع كاتباً "الحمد لله رب العالمين.. عمر محمد إمام وصل بالسلامة.. الزعيم الصغنن.. الله إحفظه و بارك لنا في جميع أطفالنا يارب".