فيديو.. صيتة السبيعي تفاجئ أحد المعجبين وتهديه سيارة مرسيدس جي كلاس الفخمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مشهور يظهر صيتة السبيعي، الشابة المعروفة بشهرتها على تطبيق سناب شات، وهي تُفاجئ أحد المعجبين بتهديه سيارة فاخرة من طراز مرسيدس جي كلاس.

في الفيديو، يقوم موثق الفيديو بطلب قيادة السيارة لمسافة قصيرة، وتجيب صيتة بابتسامة وتلقي مفاتيح السيارة عليه، قائلة: “أبشر بالسعد يا ولد عتيبة، والله إني أعطي عطايا ما بنقول فرة”. وعلى الرغم من أن موثق الفيديو قال بأنه يمزح، إلا أن صيتة أكدت صدقها وقالت: “أقول وأنا صادقة، خلني بس أعشق الموتر”.