بالصور| جيهان الشماشرجي تمارس رياضة "الكاياك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن ممارستها رياضة "الكاياك" وهي رياضة سباق القوارب.

ونشرت "جيهان" صورا ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على متن أحد الزوارق، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الأشخاص المتواجدين هناك.

وشاركت "جيهان" مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان الماضي، وهي مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل "كامل العدد +1" بطولة الفنانة دينا الشربيني.

يذكر أن جيهان الشماشرجي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنان أحمد داود.

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