بالصورة – أحمد السعدني بأوّل ظهور بعد وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظهور هو الأول له منذ وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدني، حرص الفنان أحمد السعدني على حضور جنازة صديق والده المؤلف والمخرج عصام الشماع ومساندة أسرته، خلال تشييع الجثمان في مسجد السيدة نفيسة.

ويرتبط أحمد السعدني بالراحل عصام الشماع بعلاقة وطيدة منذ عمله هو ووالده الفنان الراحل صلاح السعدني في مسلسل “رجل من زمن العولمة”، ليجدّد التعاون معه في مسلسل “الكبريت الأحمر”.

وحضر جنازة عصام الشماع من النجوم: محمود قابيل ومحمد محمود عبد العزيز ومحمد مرزبان والمخرج أشرف فايق.

ورحل المخرج والمؤلف عصام الشماع عن عالمنا مساء الأحد الماضي 28 نيسان (أبريل) عن عمر ناهز 69 عاماً.

وعصام الشماع من مواليد القاهرة في 29 أيلول (سبتمبر) 1955، درس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982، وهو مخرج وكاتب له العديد من اﻷعمال الفنية، ومنها المسلسلات التلفزيونية: “رجل من زمن العولمة”، “نافذة على العالم” و”قمر 14″، كما كتب سيناريوات العديد من اﻷفلام والمسلسلات، ومنها “الجنتل” و”راندفو” “الكبريت الأحمر” و”الفاجومي”، الذي يحكي قصة حياة الشاعر أحمد فؤاد نجم.

يذكر أن آخر أعمال عصام الشماع كان فيلم “أخلاق العبيد” وعرض عام 2017 من بطولة خالد الصاوي ويسرا اللوزي وسارة سلامة ومراد مكرم وغيرهم من النجوم.