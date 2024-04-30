بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على حسن الرداد يجمع أمل بوشوشة وباسم ياخور في “الليلة دوب” مغلقة

متابعة بتجــرد: ضمن منافسة حماسية، يتواجه باسم ياخور وأمل بوشوشة مع مهند الحمدي ويارا مصطفى في الحلقة الثانية من برنامج الألعاب والمسابقات “الليلة دوب” مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأميركي الشهير “That’s my Jam”، والذي يُعرض على MBC1 و”MBC العراق”.

تشهد كل حلقة أربعة تحديات، يتغير اثنان منها بين حلقة وأخرى، تختبر الفنانين معلوماتهم وذاكرتهم الفنية، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة. وتضم كل حلقة تحد ثابت هو “كاراوكي مش أوكي”، حيث يتنافس النجوم من خلال أدوار فنية يختارها لهم الحظ. أما التحدي الأخير “غني أو تتغسل”، فهو اختبار طريف لقدرة النجوم على أداء أشهر الأغنيات.

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على MBC1، كل أربعاء الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الرياض.

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على “MBC العراق”، كل أربعاء الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت العراق.