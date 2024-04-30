وصول الملاكم جوزيف كوردينا الرياض استعدادًا لنزال "حلبة النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن وصول الملاكم الإنجليزي جوزيف كوردينا لمدينة الرياض من أجل نزال "حلبة النار" المقرر إقامته يوم 18 مايو المقبل.

ونشر "تركي" مقطع فيديو من استقبال الملاكم "جوزيف" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله وهو يتم استقباله بالورود من قبل منظمي النزال المنتظر، كما ظهر وهو يتم استضافته واحتسى القهوة العربي وعلق "تركي": "وصول الملاكم جوزيف كوردينا استعدادًا لنزال حلبة النار".

وسيشارك في نزال "حلبة النار" المرتقب نخبة من نجوم الملاكمة ويشهد النزال الرئيسي نزال بين الملاكم الأوكراني أولسكندر أوزيك، والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري.

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، إلا أن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.



يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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