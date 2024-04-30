"تايهة وماشية أكلم نفسي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى الأربعين لوفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على تذكر والدتها الراحلة سهير ترك، وإحياء ذكرى الأربعين.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "فات أربعين يوم على فراقك، وحشتيني ومفتقداكي في كل حاجة في حياتي، أنا تايهة ومش مستوعبة وضعيفة ومكسورة وماشية أكلم نفسي".

وأضافت: "هو حقيقي أنا مش هشوفك تاني.. أستغفر الله العظيم لله الأمر من قبل و من بعد".

وتابعت: "اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين، واللهم أنت الكريم، ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم".

وتوفيت السيدة سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي في الـ21 من شهر مارس الماضي عام 2024.

وأعلنت رانيا، خبر الوفاة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، قائلة: "انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي نور عيني، المغفورة لها بإذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك".

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